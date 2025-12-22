#Казахстан в сравнении
Спорт

Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров мира: его команда сделала заявление

Жанибек Алимханулы, бокс, команда, скандал, допинг, заявление , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 23:35 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Будущее казахстанского боксера Жанибек Алимханулы после допинг-скандала перед боем с Эрисланди Лара пока остается неопределенным. О ситуации высказался менеджер спортсмена Берик Султан, сообщает Zakon.kz.

По словам Султана, в случае подтверждения нарушения Алимханулы может лишиться титулов WBO и IBF в среднем весе. При этом менеджер подчеркнул, что команда уверена в невиновности боксера.

Он рассказал, что изначально у спортсмена были взяты анализы крови и мочи, которые показали отрицательный результат. Спустя время представители VADA повторно взяли только пробу мочи. О возможных проблемах команда узнала за несколько дней до вылета на бой, что стало полной неожиданностью.

Султан отметил, что между первым и вторым тестами Алимханулы не менял ни питание, ни витаминные добавки. Все используемые препараты разрешены и дополнительно были переданы на проверку, где также не выявили нарушений.

"Мы уверены, что Жанибек чист. Вторая проба должна это подтвердить, и тогда он продолжит карьеру без потери титулов. Если же решение будет не в нашу пользу, титулы могут забрать, а дисквалификация составит от шести месяцев до года. Но даже в этом случае мы не собираемся сдаваться", – заявил менеджер.

Он также подчеркнул, что возраст боксера позволяет ему вернуться на высокий уровень, напомнив, что Теренс Кроуфорд в 38 лет побеждал Сауль Альварес.

Ранее сообщалось, что Алимханулы исключили из рейтинга ведущих профессионалов в среднем весе. По обновленной версии рейтинга авторитетного издания The Ring, "Казахский стиль" вовсе удален из классификации лучших боксеров мира в категории Middleweight.

Как уже известно, 2 декабря Жанибек Алимханулы был пойман на мельдонии, что связано с отменой его исторической встречи.

С того момента в поддержку нашего боксера включилось Министерство туризма и спорта РК.

На данный час пока еще чемпион WBO и IBF ждет вскрытия пробы В, все будет ясно уже через три недели.

Однако ряд специалистов предрекают завершение карьеры одного из самых популярных боксеров нашей страны.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
