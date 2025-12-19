#Казахстан в сравнении
Спорт

Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира

Бокс Финиш Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 11:36 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Последний допинг-скандал, связанный с казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы, получил новое развитие. Нашего спортсмена исключили из рейтинга ведущих профессионалов в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

По обновленной версии рейтинга авторитетного издания The Ring, "Казахский стиль" вовсе удален из классификации лучших боксеров мира в категории Middleweight.

Причина всем ясна – допинговый скандал и срыв боя с кубинцем Эрисланди Лара.

Как уже известно, 2 декабря Жанибек Алимханулы был пойман на мельдонии, что связано с отменой его исторической встречи.

С того момента в поддержку нашего боксера включилось Министерство туризма и спорта РК.

На данный час пока еще чемпион WBO и IBF ждет вскрытия пробы В, все будет ясно уже через три недели.

Однако ряд специалистов предрекают завершение карьеры одного из самых популярных боксеров нашей страны.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
