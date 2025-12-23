Экс-лидер мирового рейтинга сенсационно уступил на чемпионате Казахстана

В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана по таеквондо (19-22 декабря). Заключительный день этого республиканского первенства подарил зрителям яркое сражение, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, без золотой медали остался главный фаворит в весовой категории до 68 кг Самирхон Абабакиров, выходивший на даянг в статусе экс-лидера мирового рейтинга в 63 кг.

В полуфинале он неожиданно уступил алматинцу Дамиру Шуленову со счетом 1:2 и завоевал "бронзу". Алматинец смог отличиться и в финале.

Самирхон Абабакиров родился 26 сентября 2003 года в Шымкенте. Его главные достижения в карьере: победитель Универсиады (2025 – личное первенство), бронзовый призер Универсиады (2025 – командное первенство), многократный медалист тех рейтинговых турниров, которые проходят под эгидой World Taekwondo.

