Спорт

Экс-лидер мирового рейтинга сенсационно уступил на чемпионате Казахстана

Самирхон Абабакиров, таеквондист, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 06:59 Фото: Instagram/samirkhon_58_
В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана по таеквондо (19-22 декабря). Заключительный день этого республиканского первенства подарил зрителям яркое сражение, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, без золотой медали остался главный фаворит в весовой категории до 68 кг Самирхон Абабакиров, выходивший на даянг в статусе экс-лидера мирового рейтинга в 63 кг.

В полуфинале он неожиданно уступил алматинцу Дамиру Шуленову со счетом 1:2 и завоевал "бронзу". Алматинец смог отличиться и в финале.

Самирхон Абабакиров родился 26 сентября 2003 года в Шымкенте. Его главные достижения в карьере: победитель Универсиады (2025 – личное первенство), бронзовый призер Универсиады (2025 – командное первенство), многократный медалист тех рейтинговых турниров, которые проходят под эгидой World Taekwondo.

Ранее стало известно, что неожиданный подарок сделали чемпиону мира по боксу Сакену Бибосынову в Шымкенте.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: