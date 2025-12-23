#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Спорт

Неймар снова оказался в больнице

Футбол Операция Колено, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 13:09 Фото: Instagram/neymarjr
Бразильская футбольная звезда клуба "Сантос" Неймар был прооперирован у себя на Родине в связи с травмой мениска. 33-летний нападающий два года назад уже перенес операцию на левой ноге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Сантоса", 22 декабря Неймар провел процедуру артроскопии, которая успешно завершилась, и в начале февраля форвард начнет курс восстановления.

Оказывается, в конце нынешнего чемпионата Бразилии Неймар играл с травмой, месяц назад у него обнаружили повреждение мениска левого колена.

Несмотря на это, капитан "Сантоса" доиграл турнир и помог клубу сохранить место в высшем дивизионе.

4 декабря Неймар оформил первый хет-трик за последние три года.

Из-за его частой травматичной истории год назад саудовский "Аль-Хиляль" не захотел с ним работать. 3 ноября 2023 года бразилец перенес самую большую операцию в карьере, вследствие чего не мог играть больше года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Неймар не успел вернуться, как снова получил травму
09:49, 05 ноября 2024
Неймар не успел вернуться, как снова получил травму
Официально: Неймар останется играть в чемпионате Бразилии
13:21, 25 июня 2025
Официально: Неймар останется играть в чемпионате Бразилии
Располневший Неймар вернулся в состав "Аль-Хиляля"
16:55, 13 февраля 2024
Располневший Неймар вернулся в состав "Аль-Хиляля"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: