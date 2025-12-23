Неймар снова оказался в больнице

Бразильская футбольная звезда клуба "Сантос" Неймар был прооперирован у себя на Родине в связи с травмой мениска. 33-летний нападающий два года назад уже перенес операцию на левой ноге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Сантоса", 22 декабря Неймар провел процедуру артроскопии, которая успешно завершилась, и в начале февраля форвард начнет курс восстановления.

Оказывается, в конце нынешнего чемпионата Бразилии Неймар играл с травмой, месяц назад у него обнаружили повреждение мениска левого колена.

Несмотря на это, капитан "Сантоса" доиграл турнир и помог клубу сохранить место в высшем дивизионе.

4 декабря Неймар оформил первый хет-трик за последние три года.

Из-за его частой травматичной истории год назад саудовский "Аль-Хиляль" не захотел с ним работать. 3 ноября 2023 года бразилец перенес самую большую операцию в карьере, вследствие чего не мог играть больше года.