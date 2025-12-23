Самый дорогостоящий футболист АПЛ получил серьезную травму и выбыл из строя

У шведского нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Александр Исака обнаружили перелом малоберцовой кости. 25-летний игрок уже прооперирован и в ближайшее время начнет процесс восстановления, сообщает Zakon.kz.

Звездный новичок "мерсисайдцев" перенес операцию после травмы, которую получил 20 декабря в выездном матче 17-го тура английского чемпионата против "Тоттенхэма".

После той игры в Лондоне у Александра диагностировали травму голеностопа с переломом малоберцовой кости.

В клубе пока не сообщают о сроках возвращения шведа на поле. В аналогичных случаях футболисты пропускают как минимум 2-3 месяца.

Таким образом, "Ливерпуль" на некоторое время лишился второго топового форварда. Главный снайпер "красных" Мохамед Салах сейчас находится на Кубке Африки и минувшей ночью принес победу Египту.

Необходимо отметить, что Александр Исак в начале сентября перешел из "Ньюкасла" за 125 млн фунтов. Этот переход стал рекордным трансфером за всю историю английского футбола.