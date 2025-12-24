#Казахстан в сравнении
Спорт

Будущий соперник "Кайрата" с большим трудом прошел в полуфинал Кубка лиг

Футбол Полуфинал Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 10:56 Фото: Instagram/arsenal
В ночь на 24 декабря состоялся последний поединок 1/4 финала Кубка английской лиги, где "Арсенал" у себя дома только в серии пенальти сумел победить "Кристал Пэлас" и пройти дальше по турнирной сетке, сообщает Zakon.kz.

Основное время этого матча завершилось ничьей 1:1, а в послематчевых пенальти удача была на стороне "канониров" – 8:7, которые и прошли в полуфинал текущих состязаний.

Там их поджидает не кто-нибудь, а победитель КЧМ-2025, другой лондонский клуб – "Челси".

"Аристократы" ранее переиграли "Кардифф" (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Затем "Манчестер Сити" дома справился с "Брентфордом" (2:0), а "Ньюкасл" прошел "Фулхэм" (2:1).

"Очень рад выйти в полуфинал, играли против команды, у чьих ворот очень сложно создавать моменты. Создали много моментов и должны были забивать больше голов. Когда не делаешь счет более комфортным, такое может случиться. Во втором тайме соперник стал играть более агрессивно, но в целом это еще одна победа". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Первые матчи стадии полуфинала Кубка лиг запланированы на 12 января, а ответные пройдут 2 февраля.

Между этими играми 28 января "Арсенал" на своей арене примет казахстанский "Кайрат" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Это будет встреча главного фаворита и аутсайдера текущего сезона в самом престижном клубном турнире Европы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
