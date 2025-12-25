Роналду помог "Аль-Насру" одержать шестую победу подряд в Лиге чемпионов
Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте, когда отличился форвард Кингсли Коман. Вскоре Уэсли, Абдулела Аль-Амри и Жоау Феликс довели результат до разгромного.
Четвертый гол "Аль-Насра" стал чисто португальским, Феликсу точный пас отдал Роналду. Во втором тайме Криштиану дали отдохнуть, и он был заменен.
А команды обменялись голами, у гостей один мяч отыграл Ибрагим. А Коман отметился еще одним взятием ворот. Окончательный счет на табло – 5:1.
Тем самым по итогам шести игр группового этапа данного турнира "Аль-Наср" набрал максимальные 18 очков и занял первое место в группе D, обеспечив себе путевку в дальнейшую стадию Лиги чемпионов АФК.
Перед поединком с "Аль-Завраа" Роналду со своей подругой Джорджиной Родригес прикупили себе две виллы на острове в Красном море.