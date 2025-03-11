Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК

Завершился матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский "Аль-Наср" и иранский "Эстегляль", сообщает Zakon.kz.

Прошедшая в Эр-Рияде встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Джон Дюран. Также один гол с пенальти забил Криштиану Роналду. Так 40-летний португальский футболист забил 927-й гол в игровой карьере.

Благодаря этой победе "Аль-Наср" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК.

В последнее время футбольные фанаты отмечают не только заслуги известного спортсмена. Недавно Роналду отличился, публично оскорбив поклонника, внешне похожего на него.