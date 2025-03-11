#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Спорт

Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК

Роналдо, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 07:12 Фото: Instagram/cristiano
Завершился матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский "Аль-Наср" и иранский "Эстегляль", сообщает Zakon.kz.

Прошедшая в Эр-Рияде встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Джон Дюран. Также один гол с пенальти забил Криштиану Роналду. Так 40-летний португальский футболист забил 927-й гол в игровой карьере.

Благодаря этой победе "Аль-Наср" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК.

В последнее время футбольные фанаты отмечают не только заслуги известного спортсмена. Недавно Роналду отличился, публично оскорбив поклонника, внешне похожего на него.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулось шокирующей сенсацией
Спорт
05:54, Сегодня
Выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулось шокирующей сенсацией
21-летний казахстанский футболист забил гол в Испании
Спорт
02:10, 11 марта 2025
21-летний казахстанский футболист забил гол в Испании
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в битве против "Арсенала"
Спорт
10:06, 10 марта 2025
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в битве против "Арсенала"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: