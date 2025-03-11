Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК
Фото: Instagram/cristiano
Завершился матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский "Аль-Наср" и иранский "Эстегляль", сообщает Zakon.kz.
Прошедшая в Эр-Рияде встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Джон Дюран. Также один гол с пенальти забил Криштиану Роналду. Так 40-летний португальский футболист забил 927-й гол в игровой карьере.
Благодаря этой победе "Аль-Наср" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК.
В последнее время футбольные фанаты отмечают не только заслуги известного спортсмена. Недавно Роналду отличился, публично оскорбив поклонника, внешне похожего на него.
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