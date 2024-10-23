"Аль-Наср" Роналду одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов Азии
ФК "Аль-Наср", лидером и капитаном которого является португалец Криштиану Роналду, одержал вторую победу в нынешнем азиатском турнире.
22 октября саудовцы в Тегеране обыграли местный "Эстегляль" с минимальным счетом 1:0, благодаря голу защитника Эмерика Ляпорта.
Что касается Роналду, то 39-летний форвард особо ничем не отличился в прошедшем матче, но все же поучаствовал в победе своего коллектива.
Важная победа! Вперёд @AlNassrFC ! pic.twitter.com/FF6AFIUpr9— Криштиану Роналду (@Cristiano) 22 октября 2024 г.
"Важная победа. Вперед, "Аль-Наср".Криштиану Роналду
После успеха в Иране "Аль-Наср" поднялся на 4-ую позицию турнирной таблицы азиатской Лиги чемпионов, набрав семь очков.
В следующем туре континентального состязания команда Роналду 5 ноября примет дома "Аль-Айн" (ОАЭ).
Если португальская звезда в полном здравии радует своих болельщиков, то другая знаменитость саудовского чемпионата Неймар только что вернулся на поле, после годичного простоя из-за травмы.