Фабрегас высказался о проблемах наставника "Реала" с игроками

Имя 38-летнего экс-футболиста сборной Испании Сеска Фабрегаса известно многим специалистам и болельщикам. Бывший хавбек топовых клубов Европы прокомментировал работу своего коллеги Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер итальянской дружины "Комо" рассказал, почему его соотечественнику сейчас нелегко приходится работать со звездами королевского клуба.

"Подопечные Хаби очень хороши, каждый заслуживает внимания и считает, что он должен играть. Все они стоят по 50 млн, при этом все играют за свои сборные. Справиться с этой задачей для Алонсо, конечно, должно быть труднее всего". Сеск Фабрегас

Самый титулованный клуб планеты подошел к рождественским праздникам в неплохом настроении, но осадок от последних разборок Хаби Алонсо с некоторыми игроками все еще держится.

За полгода своей деятельности в Мадриде специалист пока не заслужил высоких оценок, и ряд экспертов предсказывают ему скорый уход.

Но, несмотря на всю эту критику, "Реал" пока спокойно решает свои задачи. "Сливочные" сейчас в тройке лидеров Ла Лиги и имеют прекрасные шансы для выхода в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

О разборках в команде Алонсо также наслышан бывшая звезда этого клуба – француз Карим Бензема, который нашел выход из этой ситуации.