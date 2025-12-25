Фабрегас высказался о проблемах наставника "Реала" с игроками
Главный тренер итальянской дружины "Комо" рассказал, почему его соотечественнику сейчас нелегко приходится работать со звездами королевского клуба.
"Подопечные Хаби очень хороши, каждый заслуживает внимания и считает, что он должен играть. Все они стоят по 50 млн, при этом все играют за свои сборные. Справиться с этой задачей для Алонсо, конечно, должно быть труднее всего".Сеск Фабрегас
Самый титулованный клуб планеты подошел к рождественским праздникам в неплохом настроении, но осадок от последних разборок Хаби Алонсо с некоторыми игроками все еще держится.
За полгода своей деятельности в Мадриде специалист пока не заслужил высоких оценок, и ряд экспертов предсказывают ему скорый уход.
Но, несмотря на всю эту критику, "Реал" пока спокойно решает свои задачи. "Сливочные" сейчас в тройке лидеров Ла Лиги и имеют прекрасные шансы для выхода в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
О разборках в команде Алонсо также наслышан бывшая звезда этого клуба – француз Карим Бензема, который нашел выход из этой ситуации.