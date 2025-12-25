#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Спорт

Елена Рыбакина начнет сезон битвой против Иги Швёнтек в Китае

Теннис Турнир Китай Фото: Instagram/LenaRybakina
C 26 по 28 декабря на кортах китайского Шэньчжэня пройдут игры Континентального кубка мира по теннису, где примет участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка будет представлять честь сборной Азии на турнире World Tennis Continental Cup. И в первой же встрече Рыбакиной будет противостоять не кто-нибудь, а вторая ракетка планеты – Ига Швёнтек (Польша), которая сыграет за команду Европы.

Помимо этой игры зрители посмотрят еще один матч одиночного разряда, где встретятся Белинда Бенчич (Швейцария) – Ван Синьюй (Китай).

За европейцев на этом турнире еще выступят Валентин Вашеро и Флавио Коболли. В составе азиатского коллектива числятся Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев.

Каждый теннисист сыграет по два одиночных матча, также в программу включены по две парные встречи в миксте.

По расписанию World Tennis Continental Cup у Елены Рыбакиной будет поединок против Белинды Бенчич – 28 декабря.

И в этот же день последним запуском намечена парная встреча Ига Швёнтек/Валантен Вашеро – Елена Рыбакина/Андрей Рублёв.

Тем временем на днях легендарная теннисистка Винус Уильямс справила свадьбу, которая затянулась на пять дней.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
