Елена Рыбакина начнет сезон битвой против Иги Швёнтек в Китае
Казахстанская теннисистка будет представлять честь сборной Азии на турнире World Tennis Continental Cup. И в первой же встрече Рыбакиной будет противостоять не кто-нибудь, а вторая ракетка планеты – Ига Швёнтек (Польша), которая сыграет за команду Европы.
Помимо этой игры зрители посмотрят еще один матч одиночного разряда, где встретятся Белинда Бенчич (Швейцария) – Ван Синьюй (Китай).
За европейцев на этом турнире еще выступят Валентин Вашеро и Флавио Коболли. В составе азиатского коллектива числятся Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев.
Каждый теннисист сыграет по два одиночных матча, также в программу включены по две парные встречи в миксте.
По расписанию World Tennis Continental Cup у Елены Рыбакиной будет поединок против Белинды Бенчич – 28 декабря.
И в этот же день последним запуском намечена парная встреча Ига Швёнтек/Валантен Вашеро – Елена Рыбакина/Андрей Рублёв.
