Спорт

"Реал" готов выплатить 90 млн евро за лидера ПСЖ

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 13:32 Фото: Instagram/psg
25-летний португальский футболист французского ПСЖ Витинья стал одной из главных целей мадридского "Реала" на 2026 год. Мадридский клуб хочет приобрести игрока для усиления своей полузащиты, сообщает Zakon.kz.

По информации Defensa Central, качества португальца делают его одним из лучших игроков на своей позиции, и это не остается незамеченным.

К тому же президент "Реала" Флорентино Перес уже обсудил со своим ближайшим окружением возможность подписания контракта с лидером "парижан". "Сливочных" даже не останавливает сумма выкупа в 90 миллионов евро, и они готовы к этому трансферу.

Даже если данный переход произойдет, то только после чемпионата мира 2026 года. Но нельзя забывать, что продажа игрока может остановиться из-за напряженных взаимоотношений между клубами.

В этом сезоне Витинья сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2029 года. На данный час стоимость португальца на футбольном рынке составляет 110 млн евро.

17 декабря Витинья стал победителем Межконтинентального кубка-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Финансовые разногласия между ПСЖ и Мбаппе выросли до 440 млн евро
16:06, 18 ноября 2025
Финансовые разногласия между ПСЖ и Мбаппе выросли до 440 млн евро
Глава ПСЖ подтвердил уход Мбаппе в "Реал"
11:19, 20 февраля 2024
Глава ПСЖ подтвердил уход Мбаппе в "Реал"
Мбаппе хочет купить дом экс-звезды "Реала" за 18 млн евро
18:01, 04 мая 2024
Мбаппе хочет купить дом экс-звезды "Реала" за 18 млн евро
