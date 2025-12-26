"Реал" готов выплатить 90 млн евро за лидера ПСЖ
По информации Defensa Central, качества португальца делают его одним из лучших игроков на своей позиции, и это не остается незамеченным.
К тому же президент "Реала" Флорентино Перес уже обсудил со своим ближайшим окружением возможность подписания контракта с лидером "парижан". "Сливочных" даже не останавливает сумма выкупа в 90 миллионов евро, и они готовы к этому трансферу.
Даже если данный переход произойдет, то только после чемпионата мира 2026 года. Но нельзя забывать, что продажа игрока может остановиться из-за напряженных взаимоотношений между клубами.
В этом сезоне Витинья сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил пять голов и отдал восемь результативных передач.
Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2029 года. На данный час стоимость португальца на футбольном рынке составляет 110 млн евро.
17 декабря Витинья стал победителем Межконтинентального кубка-2025.