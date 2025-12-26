"Реал" готов выплатить 90 млн евро за лидера ПСЖ

25-летний португальский футболист французского ПСЖ Витинья стал одной из главных целей мадридского "Реала" на 2026 год. Мадридский клуб хочет приобрести игрока для усиления своей полузащиты, сообщает Zakon.kz.

По информации Defensa Central, качества португальца делают его одним из лучших игроков на своей позиции, и это не остается незамеченным.

К тому же президент "Реала" Флорентино Перес уже обсудил со своим ближайшим окружением возможность подписания контракта с лидером "парижан". "Сливочных" даже не останавливает сумма выкупа в 90 миллионов евро, и они готовы к этому трансферу.

Даже если данный переход произойдет, то только после чемпионата мира 2026 года. Но нельзя забывать, что продажа игрока может остановиться из-за напряженных взаимоотношений между клубами.

В этом сезоне Витинья сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2029 года. На данный час стоимость португальца на футбольном рынке составляет 110 млн евро.

17 декабря Витинья стал победителем Межконтинентального кубка-2025.