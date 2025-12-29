#Казахстан в сравнении
Спорт

Экс-звезда "Реала" не включил Германию в фавориты ЧМ-2026 по футболу

Футбол Прогноз Фаворита ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 18:10 Фото: Instagram/toni.kr8s
Имя бывшего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Германии широко известно любителям мирового футбола. На протяжении 10 лет немецкий футболист Тони Кроос творил чудеса в майке "сливочных" и Бундестим, пока не завершил карьеру в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

С мнением 35-летнего центрального хавбека до сих пор считаются в мировом футболе. На днях бывшая звезда "Реала" дал большое интервью легендарному бразильскому форварду Ромарио, где Тони рассказал о своем отношении к современному футболу.

В особенности Кроос отметил четырех главных фаворитов ЧМ-2026.

"Испания, Португалия, Франция и жду сюрприз от Марокко. Бразилию сюда не включаю, но они тоже могут выстрелить. Уровень Германии пониже, чем у топ-фаворитов. Мои соотечественники могут тоже зайти далеко, скорее всего, в одном матче может произойти все что угодно".Тони Кроос

Пока вся мировая спортивная аудитория с нетерпением ждет старта ЧМ-2026, президент "Наполи" подверг критике руководителей мирового футбола.

Немного ранее еще один легендарный футболист Луиш Фигу назвал главных кандидатов на победу предстоящего мундиаля.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
