Экс-звезда "Реала" не включил Германию в фавориты ЧМ-2026 по футболу

Имя бывшего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Германии широко известно любителям мирового футбола. На протяжении 10 лет немецкий футболист Тони Кроос творил чудеса в майке "сливочных" и Бундестим, пока не завершил карьеру в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

С мнением 35-летнего центрального хавбека до сих пор считаются в мировом футболе. На днях бывшая звезда "Реала" дал большое интервью легендарному бразильскому форварду Ромарио, где Тони рассказал о своем отношении к современному футболу.

В особенности Кроос отметил четырех главных фаворитов ЧМ-2026.

"Испания, Португалия, Франция и жду сюрприз от Марокко. Бразилию сюда не включаю, но они тоже могут выстрелить. Уровень Германии пониже, чем у топ-фаворитов. Мои соотечественники могут тоже зайти далеко, скорее всего, в одном матче может произойти все что угодно". Тони Кроос

