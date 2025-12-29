Экс-звезда "Реала" не включил Германию в фавориты ЧМ-2026 по футболу
Фото: Instagram/toni.kr8s
Имя бывшего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Германии широко известно любителям мирового футбола. На протяжении 10 лет немецкий футболист Тони Кроос творил чудеса в майке "сливочных" и Бундестим, пока не завершил карьеру в 2024 году, сообщает Zakon.kz.
С мнением 35-летнего центрального хавбека до сих пор считаются в мировом футболе. На днях бывшая звезда "Реала" дал большое интервью легендарному бразильскому форварду Ромарио, где Тони рассказал о своем отношении к современному футболу.
В особенности Кроос отметил четырех главных фаворитов ЧМ-2026.
"Испания, Португалия, Франция и жду сюрприз от Марокко. Бразилию сюда не включаю, но они тоже могут выстрелить. Уровень Германии пониже, чем у топ-фаворитов. Мои соотечественники могут тоже зайти далеко, скорее всего, в одном матче может произойти все что угодно".Тони Кроос
Пока вся мировая спортивная аудитория с нетерпением ждет старта ЧМ-2026, президент "Наполи" подверг критике руководителей мирового футбола.
Немного ранее еще один легендарный футболист Луиш Фигу назвал главных кандидатов на победу предстоящего мундиаля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript