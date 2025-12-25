#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Спорт

Президент "Наполи" подверг критике руководителей мирового футбола

Футбол Комент Президента, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 13:46 Фото: Instagram/officialsscnapoli
Несколько дней назад футбольный клуб "Наполи" завоевал свой второй трофей за 2025 год, выиграв Суперкубок Италии. После этого глава неаполитанского коллектива Аурелио Де Лаурентис высказался о последних событиях мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

В частности, 76-летний кинопродюсер обвинил футбольных чиновников в разрушении спорта №1 большим количеством матчей в календаре.

"Руководители не уважают клубы и игроков. Нужно изменить трудовые отношения, регулировать власть агентов. Они слишком привязаны к своим местам, очень озабочены переизбранием и не замечают, что разрушают игру слишком огромным календарем игр. Наши кошмары связаны с травмами, игроки – это наемные работники, они должны быть самозанятыми, быть как компании. Футбол живет ради болельщиков, это нужно понять".Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис

23 декабря "Адзурри" в третий раз в своей истории выиграл Суперкубок Италии по футболу, обыграв в финале "Болонью" (2:0).

Полгода назад команда Антонио Конте стала победителем Серии А. В ранге чемпиона Италии бывший клуб легендарного Марадоны начал приглашать звезд из других топовых чемпионатов.

Сначала был подписан контракт с известным бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне. Спустя время форму "голубых" надел датский форвард "МЮ" – Маркус Хейлунд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Президент клуба "Наполи" обвинил FIFA в краже миллиардов
17:54, 07 марта 2023
Президент клуба "Наполи" обвинил FIFA в краже миллиардов
Футболистам "Наполи" пообещали премию в 10 млн евро за победу над "Барселоной"
16:02, 12 марта 2024
Футболистам "Наполи" пообещали премию в 10 млн евро за победу над "Барселоной"
"Наполи" в третий раз в истории выиграл Суперкубок Италии по футболу
10:16, 23 декабря 2025
"Наполи" в третий раз в истории выиграл Суперкубок Италии по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: