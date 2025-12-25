Президент "Наполи" подверг критике руководителей мирового футбола

Несколько дней назад футбольный клуб "Наполи" завоевал свой второй трофей за 2025 год, выиграв Суперкубок Италии. После этого глава неаполитанского коллектива Аурелио Де Лаурентис высказался о последних событиях мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

В частности, 76-летний кинопродюсер обвинил футбольных чиновников в разрушении спорта №1 большим количеством матчей в календаре.

"Руководители не уважают клубы и игроков. Нужно изменить трудовые отношения, регулировать власть агентов. Они слишком привязаны к своим местам, очень озабочены переизбранием и не замечают, что разрушают игру слишком огромным календарем игр. Наши кошмары связаны с травмами, игроки – это наемные работники, они должны быть самозанятыми, быть как компании. Футбол живет ради болельщиков, это нужно понять". Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис

23 декабря "Адзурри" в третий раз в своей истории выиграл Суперкубок Италии по футболу, обыграв в финале "Болонью" (2:0).

Полгода назад команда Антонио Конте стала победителем Серии А. В ранге чемпиона Италии бывший клуб легендарного Марадоны начал приглашать звезд из других топовых чемпионатов.

Сначала был подписан контракт с известным бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне. Спустя время форму "голубых" надел датский форвард "МЮ" – Маркус Хейлунд.