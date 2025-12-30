Журналист обвинил в жульничестве лучшего снайпера в истории НХЛ
Арбитр поединка за этот фол наказал двухминутным штрафом защитника "пантер" – Густава Форслинга.
Однако местный журналист Джеймсон Олив не согласился с решением рефери и намекнул на симуляцию со стороны российского форварда Александра Овечкина, доказывая это предоставленным видео.
Что касаемо самой встречи, то он завершился победой "Флориды" со счетом 5:3. А герой того сомнительного эпизода Александр Овечкин провел свой 1530-й карьерный матч в регулярном чемпионате НХЛ и обошелся без результативных действий.
Если Джеймсон Олив обвинил восьмерку "Вашингтона" в симуляции, то в этот же день официальные лица Лиги включили легендарная 895-ую шайбу Овечкина в список лучших событий 2025 года.
Россиянин забил свой 895-й гол 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", где лично присутствовал сам автор прежнего рекорда Уэйн Гретцки.