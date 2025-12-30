Журналист обвинил в жульничестве лучшего снайпера в истории НХЛ

Утром 30 декабря клуб "Флорида Пантерз" в рамках матча НХЛ принимал "Вашингтон Кэпиталз". В одном из игровых эпизодов хозяева нарушили правила в отношении капитана гостевой команды Александра Овечкина, сообщает Zakon.kz.

Арбитр поединка за этот фол наказал двухминутным штрафом защитника "пантер" – Густава Форслинга.

Однако местный журналист Джеймсон Олив не согласился с решением рефери и намекнул на симуляцию со стороны российского форварда Александра Овечкина, доказывая это предоставленным видео.

Что касаемо самой встречи, то он завершился победой "Флориды" со счетом 5:3. А герой того сомнительного эпизода Александр Овечкин провел свой 1530-й карьерный матч в регулярном чемпионате НХЛ и обошелся без результативных действий.

Если Джеймсон Олив обвинил восьмерку "Вашингтона" в симуляции, то в этот же день официальные лица Лиги включили легендарная 895-ую шайбу Овечкина в список лучших событий 2025 года.

Россиянин забил свой 895-й гол 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", где лично присутствовал сам автор прежнего рекорда Уэйн Гретцки.