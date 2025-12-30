#Казахстан в сравнении
Спорт

"Аль-Наср" не выиграл в Про-Лиге, но Роналду забил 957-й гол в карьере

Футболист, спортсмены, матч, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 02:59 Фото: Instagram/cristiano
31 декабря стало известно, что на стадионе "Аль-Иттифак – Абдулла Аль-Дабиль" состоялся матч 13-го тура саудовской Про-Лиги, в котором "Аль-Иттифак" принимал "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegrafi, встреча прошла в Даммам (Саудовская Аравия) и закончилась вничью – 2:2.

На 16-й минуте полузащитник хозяев поля Жоржиньо Вейналдум открыл счет.

На 47-й минуте форвард "Аль-Насра" Жоау Феликс восстановил равенство на табло. На 67-й минуте нападающий Криштиану Роналду вывел гостей вперед.

Он отметился 957-м голом в профессиональной карьере. На 80-й минуте Вейналдум оформил дубль.

"Аль-Наср" впервые в сезоне потерял очки. У команды 31 очко в 11 матчах и первое место в турнирной таблице. "Аль-Иттифак" (16) – на восьмой строчке.

Ранее стало известно, кто является самым дорогостоящим футбольным вратарем мира на данный час.

Аксинья Титова
