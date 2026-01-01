#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

"Актобе" простился со своим лидером и приобрел экс-вратаря "Кайрата"

Футбол Уход Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 21:37 Фото: Instagram/fcaktobe_official
В последний день 2025 года футбольный клуб "Актобе" сделал ряд важных преобразований в своем составе: среди них есть как приобретения, так и прощание с ключевым игроком, сообщает Zakon.kz.

Западноказахстанский коллектив 31 декабря объявил об уходе ведущего своего защитника и капитана Алибека Касыма, который также защищает честь сборной Казахстана.

Игрок выступал за "бело-красных" с 2022 года, он стал настоящим лидером команды и любимцем болельщиков. Он отличался не только надежностью в обороне, но и был бомбардиром, который забивал в критические моменты.

Алибек провел за "Актобе" более 100 матчей, где забил 17 голов и сделал два результативных ассиста. За это время Касым стал обладателем Кубка Казахстана, серебряной и бронзовой медалей КПЛ.

Но с уходом своего капитана "актобинцы" получили не менее ценного игрока обороны, экс-вратаря "Кайрата" – Александра Заруцкого, который прославился в этом сезоне прекрасными матчами в КПЛ и Лиге чемпионов УЕФА.

К тому же пятикратный чемпион Казахстана подписал контракт с бывшим игроком немецкого "Бохума", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Иваном Ордецом.

Между тем на Кубке Африки-2025 по футболу стали известны все команды 1/8 финала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Актобе" приобрел игрока сборной Казахстана и назвал главного тренера на 2025 год
16:06, 19 декабря 2024
"Актобе" приобрел игрока сборной Казахстана и назвал главного тренера на 2025 год
Кевин де Брюйне лидер рейтинга по результативным передачам в Европе
13:23, 08 января 2024
Кевин де Брюйне лидер рейтинга по результативным передачам в Европе
Лидер "Ливерпуля" высказался о последних неудачах своей команды
15:53, 18 марта 2025
Лидер "Ливерпуля" высказался о последних неудачах своей команды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: