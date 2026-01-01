"Актобе" простился со своим лидером и приобрел экс-вратаря "Кайрата"

В последний день 2025 года футбольный клуб "Актобе" сделал ряд важных преобразований в своем составе: среди них есть как приобретения, так и прощание с ключевым игроком, сообщает Zakon.kz.

Западноказахстанский коллектив 31 декабря объявил об уходе ведущего своего защитника и капитана Алибека Касыма, который также защищает честь сборной Казахстана.

Игрок выступал за "бело-красных" с 2022 года, он стал настоящим лидером команды и любимцем болельщиков. Он отличался не только надежностью в обороне, но и был бомбардиром, который забивал в критические моменты.

Алибек провел за "Актобе" более 100 матчей, где забил 17 голов и сделал два результативных ассиста. За это время Касым стал обладателем Кубка Казахстана, серебряной и бронзовой медалей КПЛ.

Но с уходом своего капитана "актобинцы" получили не менее ценного игрока обороны, экс-вратаря "Кайрата" – Александра Заруцкого, который прославился в этом сезоне прекрасными матчами в КПЛ и Лиге чемпионов УЕФА.

К тому же пятикратный чемпион Казахстана подписал контракт с бывшим игроком немецкого "Бохума", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Иваном Ордецом.

Между тем на Кубке Африки-2025 по футболу стали известны все команды 1/8 финала.

