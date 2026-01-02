"Кайрат" начал подготовку к матчам с "Брюгге" и "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" собрал игроков на своей базе после трехнедельного отпуска и провел первичный медицинский осмотр. Алматинский клуб в преддверии двух игр Лиги чемпионов УЕФА начнет УТС в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Кайрата", 4 января команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где запланировала учебно-тренировочный сбор, который продлится до 15 января. Главной задачей станет набор оптимальной физической формы и подготовка к двум официальным матчам в еврокубках.

В Абу-Даби алматинская дружина сыграет две контрольные встречи:

9 января против азербайджанского "Нефтчи";

14 января с хорватским коллективом "Вараждин".

Затем 20 января "желто-черные" примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января в Лондоне проведут заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала".

Ко всем этим матчам подопечные Рафаэля Уразбахтина будут готовиться без одного из своих голкиперов – Александра Заруцкого, который в последний день 2025 года перешел в "Актобе".