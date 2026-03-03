Как выглядит турнирная таблица КХЛ после чудовищного поражения "Барыса" от СКА

Накануне в гостях казахстанский хоккейный клуб "Барыс" проиграл санкт-петербургскому СКА со счетом 0:7 в рамках выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, отставание "Барыса" от зоны плей-офф пока остается прежним – 11 очков, а до конца регулярного чемпионата астанинскому клубу осталось сыграть 6 матчей, и 5 из них – в гостях.

Турнирное положение команд на утро 3 марта 2026 года выглядит следующим образом:

Фото: КХЛ

Занимающая 8-е место в Восточной конференции "Сибирь" 5 марта может лишить "Барыс" шансов на плей-офф, если победит "Шанхайских Драконов".

Казахстанский клуб свой следующий матч в регулярке проведет 7 марта против китайского клуба.

