Спорт

Как выглядит турнирная таблица КХЛ после чудовищного поражения "Барыса" от СКА

хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 10:00 Фото: Instagram/barys_official
Накануне в гостях казахстанский хоккейный клуб "Барыс" проиграл санкт-петербургскому СКА со счетом 0:7 в рамках выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, отставание "Барыса" от зоны плей-офф пока остается прежним – 11 очков, а до конца регулярного чемпионата астанинскому клубу осталось сыграть 6 матчей, и 5 из них – в гостях.

Турнирное положение команд на утро 3 марта 2026 года выглядит следующим образом:

Фото: КХЛ

Занимающая 8-е место в Восточной конференции "Сибирь" 5 марта может лишить "Барыс" шансов на плей-офф, если победит "Шанхайских Драконов".

Казахстанский клуб свой следующий матч в регулярке проведет 7 марта против китайского клуба.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 10:00
Драма в овертайме: "Металлург" вырвал победу у "Барыса"

Ранее мы писали, что "Барыс" тонет в серии поражений. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0
01:03, 25 января 2024
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0
Пятое подряд фиаско: "Барыс" тонет в серии поражений
23:53, 02 марта 2026
Пятое подряд фиаско: "Барыс" тонет в серии поражений
Шестое поражение подряд: "Барыс" не смог обыграть "Северсталь"
23:31, 06 декабря 2024
Шестое поражение подряд: "Барыс" не смог обыграть "Северсталь"
