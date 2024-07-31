Бибисара Асаубаева показала место, которое должны посетить фанаты Шерлока Холмса

Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева накануне, 30 июля 2024 года, обратилась к фанатам Шерлока Холмса, которым показала место, которое они должны посетить, сообщает Zakon.kz.

По словам 20-летней спортсменки, фанатам частного детектива нужно в Рейхенбахский водопад.

"Здесь, у водопада высотой 120 метров, сэр Артур Конан Дойл нашел свое вдохновение. И именно в этом месте погибает его герой, Шерлок Холмс, упав со скалы во время схватки с профессором Мориарти", – написала Бибисара Асаубаева в Instagram, опубликовав фотографии с водопада.

Также лучшая шахматистка Казахстана сообщила, что возвращается к работе.

"Впереди много турниров, пожелайте мне удачи, надеюсь на вашу поддержку", – заключила Бибисара Асаубаева.

Фанаты именитой казахстанки осыпали ее комплиментами и пожелали ей удачи:

"Мало того, что чемпионка, еще и красотка!"

"Удачи вам, наша принцесса! Мы гордимся вами!"

"Удачи, мы тобой гордимся! А еще хотелось бы поблагодарить твоих родителей и передать им слова уважения".

"О, давно не было нашей девочки. Подросла, еще краше стала. Всего и всегда только хорошего и радостного".

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29 июля 2024 года Бибисара Асаубаева поделилась новыми снимками, которые восхитили ее поклонников. Под публикацией лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную американскую телеведущую Опру Уинфри.