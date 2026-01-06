Овечкин оформил дубль с рекордом НХЛ и принес победу "Вашингтону"

Рано утром 6 января хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал первую победу в 2026 году. Большую лепту в успех столичного коллектива внес его лидер Александр Овечкин, который забил две шайбы, сообщает Zakon.kz.

Данное радостное событие произошло на родной арене команды россиянина в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма".

К тому же у "Вашингтона" в последнее время не все складывается лучшим образом. Новый год встретили двумя поражениями – от "Чикаго" и "Оттавы".

Заодно и капитан "столичных" Александр Овечкин напомнил о себе, который в последних 14 играх отличился всего лишь один раз.

40-летний форвард в этой встрече забил два гола, один из которых стал победным, и в итоге был зафиксирован счет 7:4 в пользу хозяев льда.

Это был 349-й домашний матч, в котором отличился Овечкин, и по этому показателю он обошел легендарного Горди Хоу, став единоличным лидером.

Таким образом, "Кэпиталз" добился первой победы в 2026 году, а его капитан забросил 913-ю и 914-ю шайбу в истории НХЛ.

