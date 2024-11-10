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Дубль Овечкина принес победу "Вашингтону" и пятое место в списке лучших снайперов

Хоккей Дубль Победа, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 10:15 Фото: Instagram/capitals
После домашнего поражения от команды "Питтсбург Пингвинз" снова заговорил капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который утром 10 ноября забил два гола в ворота "Сент-Луиса", сообщает Zakon.kz.

Россиянин своим дублем помог разгромить хозяев льда со счетом 8:1 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Вдобавок эти две шайбы помогли Овечкину ворваться в топ-5 лучших снайперов Лиги нового сезона.

На данную минуту 39-летний форвард располагается на пятой позиции с активом в 10 шайб. Плюс на его счету 8 результативных передач.

Ну и главное достижение прошедшего матча то, что Александр забросил 862-ю и 863-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда великого Уэйна Гретцки остался 31 гол.

После разгрома "Блюз" хоккеисты "Кэпиталз" располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 20 очков.

9 ноября исторического показателя добилась мужская сборная Казахстана по хоккею, которая выиграла первый Чемпионат Азии. В решающем матче турнира в Алматы наша команда переиграла представителей Японии со счетом 5:1.

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