Эмоциональный старт года: "Барыс" сыграл с "Торпедо" на выезде

В первом матче 2026 года "Барыс" гостил у "Торпедо". По сравнению с игрой в Омске тренерский штаб астанчан сделал лишь одно вынужденное изменение. Вместо Эмиля Галимова место в третьем звене занял Максим Мухаметов, сообщает Zakon.kz.

Дебютный гол "Барыса" в новом году забил капитан Кирилл Савицкий, который оказался самым расторопным на чужом пятаке после наброса Алихана Омирбекова. Но менее чем через минуту в схожем стиле отличился Дмитрий Шевченко, установивший равенство на табло.

Во втором отрезке гости вновь повели после успешных действий Ансара Шайхмедденова перед воротами. В дальнейшем шайба еще не раз могла побывать в сетке хозяев, но Денис Костин выручал, а в одном из эпизодов Майкл Веккьоне угодил в штангу. После этого эпизода "торпедовцы" смогли вернуться в игру и до перерыва организовали две результативные атаки, на острие которых оказались Владимир Ткачёв и Амир Гараев. В заключительной трети нижегородцы закрылись в обороне и не позволили соперникам уйти от поражения.

"Торпедо" – "Барыс" 3:2 (1:1, 2:1, 0:0):

0:1 – 12:48 – Савицкий (Омирбеков, Кайыржан)

1:1 – 13:34 – Шевченко (Фёдоров, Нарделла)

1:2 – 29:15 – Шайхмедденов (Панюков, Бреус)

2:2 – 33:40 – Ткачёв (Виноградов)

3:2 – 39:29 – Гараев (Конюшков, Журавлёв)

Вратари: Костин – Бояркин

КРК "Нагорный". 5 500 зрителей

8 января казахстанский коллектив в Казани сыграет с "Ак Барсом".



Ранее сообщалось, что выездная победа помогла "Барысу" закончить год на девятом месте в КХЛ.