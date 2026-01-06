#Казахстан в сравнении
Спорт

Эмоциональный старт года: "Барыс" сыграл с "Торпедо" на выезде

Барыс проиграл Торпедо, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 21:42 Фото: hcbarys.kz
В первом матче 2026 года "Барыс" гостил у "Торпедо". По сравнению с игрой в Омске тренерский штаб астанчан сделал лишь одно вынужденное изменение. Вместо Эмиля Галимова место в третьем звене занял Максим Мухаметов, сообщает Zakon.kz.

Дебютный гол "Барыса" в новом году забил капитан Кирилл Савицкий, который оказался самым расторопным на чужом пятаке после наброса Алихана Омирбекова. Но менее чем через минуту в схожем стиле отличился Дмитрий Шевченко, установивший равенство на табло.

Во втором отрезке гости вновь повели после успешных действий Ансара Шайхмедденова перед воротами. В дальнейшем шайба еще не раз могла побывать в сетке хозяев, но Денис Костин выручал, а в одном из эпизодов Майкл Веккьоне угодил в штангу. После этого эпизода "торпедовцы" смогли вернуться в игру и до перерыва организовали две результативные атаки, на острие которых оказались Владимир Ткачёв и Амир Гараев. В заключительной трети нижегородцы закрылись в обороне и не позволили соперникам уйти от поражения.

"Торпедо" – "Барыс" 3:2 (1:1, 2:1, 0:0):

  • 0:1 – 12:48 – Савицкий (Омирбеков, Кайыржан)
  • 1:1 – 13:34 – Шевченко (Фёдоров, Нарделла)
  • 1:2 – 29:15 – Шайхмедденов (Панюков, Бреус)
  • 2:2 – 33:40 – Ткачёв (Виноградов)
  • 3:2 – 39:29 – Гараев (Конюшков, Журавлёв)

Вратари: Костин – Бояркин

КРК "Нагорный". 5 500 зрителей

8 января казахстанский коллектив в Казани сыграет с "Ак Барсом".

Ранее сообщалось, что выездная победа помогла "Барысу" закончить год на девятом месте в КХЛ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
