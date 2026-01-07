Звезда казахстанского футбола перешел в шотландский "Хартс"

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков перешел в шотландский клуб "Хартс" и уже провел первую тренировку, сообщает Zakon.kz.

7 января "Хартс" официально объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником.

Эту информацию также подтвердили в Казахстанской федерации футбола.

"Ислам Чесноков стал игроком футбольного клуба "Хартс". Полузащитник национальной сборной подписал контракт с лидером чемпионата Шотландии до 2028 года", – говорится в сообщении.

Кадры стренировок с участием Чеснокова были опубликованы в официальных аккаунтах команды.

На видео Чесноков выполняет тренировочные упражнения вместе с новыми партнерами, начав адаптацию к требованиям тренерского штаба.

Ислам Чесноков стал первым футболистом из Казахстана в истории "Хартса", а также первым представителем страны, выступающим в чемпионате Шотландии.

А ранее "Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников.

