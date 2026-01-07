Звезда казахстанского футбола перешел в шотландский "Хартс"
Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков перешел в шотландский клуб "Хартс" и уже провел первую тренировку, сообщает Zakon.kz.
7 января "Хартс" официально объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником.
Эту информацию также подтвердили в Казахстанской федерации футбола.
"Ислам Чесноков стал игроком футбольного клуба "Хартс". Полузащитник национальной сборной подписал контракт с лидером чемпионата Шотландии до 2028 года", – говорится в сообщении.
Кадры стренировок с участием Чеснокова были опубликованы в официальных аккаунтах команды.
На видео Чесноков выполняет тренировочные упражнения вместе с новыми партнерами, начав адаптацию к требованиям тренерского штаба.
Ислам Чесноков стал первым футболистом из Казахстана в истории "Хартса", а также первым представителем страны, выступающим в чемпионате Шотландии.
