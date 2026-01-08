Овечкин забил 992-ю шайбу и приближается еще к одному рекорду Гретцки

Рано утром 8 января российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился одной шайбой в домашнем матче НХЛ в ворота "Даллас Старз". Этот гол стал для 40-летнего хоккеиста 915-м в регулярных чемпионатах и 992-м с учетом плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Всего в текущем сезоне для россиянина это 18-я шайба после 44 матчей, включая 19 результативных ассистов.

К сожалению, точный бросок Александра Овечкина не помог его команде в поединке с "Далласом", столичная дружина потерпела поражение со счетом 1:4.

Несмотря на эту неудачу, данное взятие ворот стало 992-м для российского нападающего за всю его карьеру в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Александр отстает на 24 гола от абсолютного рекорда легендарного Уэйна Гретцки по сумме всех шайб – 1016 (в Лиге – 894, в плей-офф – 122).

6 января капитан "Вашингтона" оформил дубль с новым рекордом НХЛ и принес победу своему клубу.

