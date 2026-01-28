#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Спорт

Овечкину осталось забить четыре раза и достигнуть отметки "1000 шайб" в НХЛ

Хоккей 996 Шайб, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 12:09 Фото: Instagram/capitals
Утром 28 января российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 996-й карьерный гол в матче НХЛ с учетом игр плей-офф, сообщает Zakon.kz.

40-летний хоккеист отметился шайбой в выездном матче регулярного чемпионата в ворота "Сиэтл Кракен". Однако это результативное действие не помогло его коллегам, которые потерпели шестое поражение в семи последних встречах.

На этот раз столичная дружина уступила со счетом 1:5 и располагается на 12-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции.

Гол в ворота "Сиэтла" стал для Овечкина 919-м в рамках чемпионата, и он продолжает улучшать собственный рекорд. А с учетом плей-офф у Александра сейчас 996 взятий ворот после 1706-ти матчей. Ему не хватает всего четыре шайбы, чтобы достигнуть рубежа в 1000 голов в НХЛ.

Между тем ХК "Металлург" казахстанца Никиты Михайлиса на днях первым пробился в плей-офф Кубка Гагарина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин забил 994-й гол и переписал ряд своих рекордов в НХЛ
11:10, 12 января 2026
Овечкин забил 994-й гол и переписал ряд своих рекордов в НХЛ
Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ
04:24, 30 декабря 2024
Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ
Овечкин забил 16-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ
08:18, 29 декабря 2024
Овечкин забил 16-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как Елена Рыбакина "уничтожила" Игу Швёнтек на Australian Open - видео
12:13, Сегодня
Как Елена Рыбакина "уничтожила" Игу Швёнтек на Australian Open - видео
Трагедией завершился матч Джоковича против призёра Олимпиады за полуфинал Australian Open
11:58, Сегодня
Трагедией завершился матч Джоковича против призёра Олимпиады за полуфинал Australian Open
В Англии в восторге от Дастана Сатпаева перед матчем "Кайрата" с "Арсеналом"
11:54, Сегодня
В Англии в восторге от Дастана Сатпаева перед матчем "Кайрата" с "Арсеналом"
Экс-главного тренера "Кайрата" назвали клоуном
11:31, Сегодня
Экс-главного тренера "Кайрата" назвали клоуном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: