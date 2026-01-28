Овечкину осталось забить четыре раза и достигнуть отметки "1000 шайб" в НХЛ

Утром 28 января российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 996-й карьерный гол в матче НХЛ с учетом игр плей-офф, сообщает Zakon.kz.

40-летний хоккеист отметился шайбой в выездном матче регулярного чемпионата в ворота "Сиэтл Кракен". Однако это результативное действие не помогло его коллегам, которые потерпели шестое поражение в семи последних встречах.

На этот раз столичная дружина уступила со счетом 1:5 и располагается на 12-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции.

Гол в ворота "Сиэтла" стал для Овечкина 919-м в рамках чемпионата, и он продолжает улучшать собственный рекорд. А с учетом плей-офф у Александра сейчас 996 взятий ворот после 1706-ти матчей. Ему не хватает всего четыре шайбы, чтобы достигнуть рубежа в 1000 голов в НХЛ.

Между тем ХК "Металлург" казахстанца Никиты Михайлиса на днях первым пробился в плей-офф Кубка Гагарина.