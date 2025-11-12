#АЭС в Казахстане
Спорт

Овечкин забил 901-й гол и приближается ко второму рекорду Гретцки

Хоккей 901 Гол НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 09:52 Фото. Instagram/capitals
Утром 12 ноября лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил свою 901-ю шайбу в НХЛ. Если брать в расчет плей-офф, то тогда у россиянина 978 голов и до абсолютного рекорда великого Уэйна Гретцки остается еще 38 взятий ворот, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад капитан столичной дружины поразил пустые ворота "Каролины" в ходе выездного поединка.

Его шайба стала победной для гостей (4:1), которые сумели обыграть одного из лидеров Восточной конференции.

Помимо этого, Овечкин в этом матче отличился еще одной результативной передачей.

Победный гол в ворота "Каролины" стал для Овечкина 978-м в НХЛ с учетом плей-офф. В этих цифрах 40-летний хоккеист все еще уступает знаменитому канадцу Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов: 894 в чемпионате и 122 в плей-офф.

К данному часу Александр после 16 игр текущего сезона накопил 12 (4+8) очков и вернулся в топ-100 лучших бомбардиров, занимая там 97-е место.

6 ноября Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кто достиг рубежа в "900 шайб".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
