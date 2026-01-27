Легенда казахстанского тенниса устроил разгром на турнире в Португалии

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин уверенно вышел во второй круг "Челленджера" в Оэйраше (Португалия), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом круге соперником 262-й ракетки из Казахстана был представитель Испании Мартин Ландалусе, занимающий 149-е место в рейтинге АТР.

За 1 час 7 минуты Кукушкин не проиграл ни одного гейма на своей подаче, в свою очередь совершив четыре брейка и одерджал победу со счетом 6:2, 6:1. Это была первая очная встреча теннисистов на корте.

Во втором круге соперником Михаила станет победитель противостояния Гаштао Элиаш (Португалия) – Даниил Глинка (Эстония).

38-летний Михаил Кукушкин на протяжении 14 лет успешно защищал честь национальной сборной в Кубке Дэвиса и во многом благодаря его выдающейся игре Казахстан шесть раз доходил до четвертьфинала легендарного турнира (2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021).

Ранее вторая ракетка мира оценила шансы в матче с Еленой Рыбакиной.