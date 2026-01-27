#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Спорт

Легенда казахстанского тенниса устроил разгром на турнире в Португалии

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 04:30 Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин уверенно вышел во второй круг "Челленджера" в Оэйраше (Португалия), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом круге соперником 262-й ракетки из Казахстана был представитель Испании Мартин Ландалусе, занимающий 149-е место в рейтинге АТР.

За 1 час 7 минуты Кукушкин не проиграл ни одного гейма на своей подаче, в свою очередь совершив четыре брейка и одерджал победу со счетом 6:2, 6:1. Это была первая очная встреча теннисистов на корте.

Во втором круге соперником Михаила станет победитель противостояния Гаштао Элиаш (Португалия) – Даниил Глинка (Эстония).

38-летний Михаил Кукушкин на протяжении 14 лет успешно защищал честь национальной сборной в Кубке Дэвиса и во многом благодаря его выдающейся игре Казахстан шесть раз доходил до четвертьфинала легендарного турнира (2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021).

Ранее вторая ракетка мира оценила шансы в матче с Еленой Рыбакиной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии
16:42, 16 апреля 2025
Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии
На турнире в Португалии состоится казахстанское дерби
18:55, 22 января 2025
На турнире в Португалии состоится казахстанское дерби
Казахстанский дуэт вышел в четвертьфинал турнира в Португалии
10:05, 16 мая 2024
Казахстанский дуэт вышел в четвертьфинал турнира в Португалии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: