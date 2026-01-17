#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-18°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-18°
$
512.16
594.72
6.57
Спорт

Чем же закончилась битва двух "Манчестеров" с дебютом Майкла Кэррика

Футбол Победа Сити, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 21:50 Фото: Instagram/manchesterunited
17 января в Манчестере состоялось главное дерби английского футбольного чемпионата, где "Юнайтед" дома одержал победу над "Сити" со счетом 2:0 в рамках 22-го тура. "Манкунианцев" на поле вывел их новый главный тренер Майкл Кэррик, сообщает Zakon.kz.

"Красные дъяволы" решили судьбу поединка в свою пользу во втором тайме, когда решающие голы забили Бриан Мбемо и Патрик Доргу.

Тем самым "Юнайтед" остановил удачное шествие гостей из 13 матчей подряд, из которых 10 побед и три ничьих. Команда Хосепа Гвардиолы в последний раз проигрывала 25 ноября, тогда она уступила "Байеру" (0:2) в Лиге чемпионов УЕФА.

Также нужно отметить первую победу главного тренера хозяев поля Майкла Кэррика, который принял команду только на этой неделе.

При этом "МЮ" одержал первую победу за последние пять матчей, а далее подопечных Кэррика ждет сражение с "Арсеналом".

Данное противостояние пройдет 25 января на арене лидера чемпионата Англии, который после этого через три дня примет у себя дома наш "Кайрат" в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В свою очередь чемпион Казахстана перед встречей с "канонирами" подписал контракт с двумя футболистами из Южной Америки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Манчестер Юнайтед" на битву с "Сити" выйдет с новым главным тренером
11:33, 14 января 2026
"Манчестер Юнайтед" на битву с "Сити" выйдет с новым главным тренером
Английское дерби "Манчестеров" закончилось в пользу "Сити"
00:32, 30 октября 2023
Английское дерби "Манчестеров" закончилось в пользу "Сити"
Гвардиола прокомментировал долгожданную победу "Манчестер Сити"
06:55, 05 декабря 2024
Гвардиола прокомментировал долгожданную победу "Манчестер Сити"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: