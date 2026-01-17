#Казахстан в сравнении
Спорт

Дочь Роналду Алана спела легендарную композицию из "Титаника"

Футболист и его дочь Алана, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 04:59 Фото: Instagram/cristiano
Алана, восьмилетняя дочь знаменитого футболиста Криштиану Роналду, удивила фолловеров ее отца, исполнив знаменитую композицию My Heart Will Go On из киноленты "Титаник", спетую Селин Дион, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись с вокальным выступлением девочки была опубликована Джорджиной Родригес в Stories ее профиля в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Роналду забил 959-й гол в ворота лидера чемпионата Саудовской Аравии. А 9 января Криштиану забил свой первый гол в 2026 году.

Аксинья Титова
