Дочь Роналду Алана спела легендарную композицию из "Титаника"

Алана, восьмилетняя дочь знаменитого футболиста Криштиану Роналду, удивила фолловеров ее отца, исполнив знаменитую композицию My Heart Will Go On из киноленты "Титаник", спетую Селин Дион, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись с вокальным выступлением девочки была опубликована Джорджиной Родригес в Stories ее профиля в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Роналду забил 959-й гол в ворота лидера чемпионата Саудовской Аравии. А 9 января Криштиану забил свой первый гол в 2026 году.