"Кайрат" – "Брюгге": футболист стоимостью 30 миллионов евро не прилетел в Казахстан
Футболист с рыночной стоимостью 30 млн евро не отправился с командой в Казахстан. Его нет в опубликованном клубом списке игроков.
Фото: Instagram/clubbrugge
В текущем сезоне грек является одним из ключевых игроков бельгийского клуба. Он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами. Как передает Rotovvire, Цолис получил повреждение 16 января на матче против "Ла-Лувьера" и не успел восстановиться к игре с "Кайратом".
Матч общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" – "Брюгге" пройдет 20 января в Астане. К этому противостоянию казахстанский клуб подходит с одним набранным очком, а бельгийская команда после шести туров имеет в активе четыре балла.
