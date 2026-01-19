"Кайрат" – "Брюгге": футболист стоимостью 30 миллионов евро не прилетел в Казахстан

Самый дорогой футболист бельгийского "Брюгге" греческий вингер Христос Цолис не отправился с командой в Астану для участия в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

Футболист с рыночной стоимостью 30 млн евро не отправился с командой в Казахстан. Его нет в опубликованном клубом списке игроков.

Фото: Instagram/clubbrugge

В текущем сезоне грек является одним из ключевых игроков бельгийского клуба. Он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами. Как передает Rotovvire, Цолис получил повреждение 16 января на матче против "Ла-Лувьера" и не успел восстановиться к игре с "Кайратом".

Матч общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" – "Брюгге" пройдет 20 января в Астане. К этому противостоянию казахстанский клуб подходит с одним набранным очком, а бельгийская команда после шести туров имеет в активе четыре балла.

