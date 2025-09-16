Футболисты "Кайрата" прилетели в Лиссабон
Фото: Instagram/f.c.kairat
Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин и игроки алматинского ФК прилетели в столицу Португалии на матч со "Спортингом" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.
Об этом 16 сентября 2025 года стало известно из Instagram "Кайрата".
"Кайрат" успешно приземлился в Лиссабоне. Сегодня вечером команда проведет свою первую тренировку на земле Португалии", – говорится в описании к фотографиям.
Болельщики сразу же отреагировали на публикацию, пожелав футболистам успеха и победы:
- "Только вперед!"
- "Вперед, "Кайрат"!"
- "Калмырза красавчик".
- "Возвращайтесь с победой".
- "Они спускаются как игроки "Реал Мадрида".
- "Кажется, сюрпризом на ворота выйдет Заруцкий".
- "Мы верим, что игра будет хорошей. "Спортинг" – нелегкий соперник! Надеемся, что Дастан забьет гол".
- "Будем надеяться, что Дастан Сатпаев побьет рекорд самого молодого игрока в истории, забив гол, и Шерхан Калмурза сохранит свои ворота сухими, не пропустив ни одного гола".
Но нашлись среди комментаторов и те, кто завалил вопросами по поводу предстоящей встречи:
- "Зарии нет?"
- "Где Рамазан?"
- "Кто на воротах?"
- "Вы в Лиссабон с одним вратарем полетели? Удачи".
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Кайрат" приглашает фанатов поддержать их во время игры с португальским "Спортингом". Алматинский ФК дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА 19 сентября 2025 года. Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе", начало – в 00:00.
