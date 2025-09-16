#АЭС в Казахстане
Спорт

Футболисты "Кайрата" прилетели в Лиссабон

главный тренер &quot;Кайрата&quot; Рафаэль Уразбахтин, футболисты алматинского ФК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 20:16 Фото: Instagram/f.c.kairat
Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин и игроки алматинского ФК прилетели в столицу Португалии на матч со "Спортингом" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 сентября 2025 года стало известно из Instagram "Кайрата".

"Кайрат" успешно приземлился в Лиссабоне. Сегодня вечером команда проведет свою первую тренировку на земле Португалии", – говорится в описании к фотографиям.

Болельщики сразу же отреагировали на публикацию, пожелав футболистам успеха и победы:

  • "Только вперед!"
  • "Вперед, "Кайрат"!"
  • "Калмырза красавчик".
  • "Возвращайтесь с победой".
  • "Они спускаются как игроки "Реал Мадрида".
  • "Кажется, сюрпризом на ворота выйдет Заруцкий".
  • "Мы верим, что игра будет хорошей. "Спортинг" – нелегкий соперник! Надеемся, что Дастан забьет гол".
  • "Будем надеяться, что Дастан Сатпаев побьет рекорд самого молодого игрока в истории, забив гол, и Шерхан Калмурза сохранит свои ворота сухими, не пропустив ни одного гола".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто завалил вопросами по поводу предстоящей встречи:

  • "Зарии нет?"
  • "Где Рамазан?"
  • "Кто на воротах?"
  • "Вы в Лиссабон с одним вратарем полетели? Удачи".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 20:16
Андрей Аршавин высказался о шансах "Кайрата" в матчах Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Кайрат" приглашает фанатов поддержать их во время игры с португальским "Спортингом". Алматинский ФК дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА 19 сентября 2025 года. Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе", начало – в 00:00.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
