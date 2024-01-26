Очередное поражение: "Барыс" на выезде проиграл "Ладе"

Во втором матче короткой выездной серии "Барыс" уступил "Ладе" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Счет в игре был открыт незадолго до первого перерыва. "Барыс", казалось бы, завладел преимуществом, заработал двойное большинство. Но уже при игре "5 на 4" астанчане зевнули контратаку, и Николай Демидов переиграл Андрея Шутова в ближнем бою.

Очень похожий эпизод произошел в третьем периоде, когда хозяева организовали очередной контрвыпад в меньшинстве, после чего в ворота "Барыса" был назначен буллит. Остап Сафин штрафной бросок реализовал без всяких проблем.

"Лада" – "Барыс" 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



1:0 – 17:43 – Демидов ГМ

2:0 – 53:34 – Сафин ШБ

Вратари: Подъяпольский – Шутов

Ранее сообщалось, что петербургский СКА разгромил астанинский "Барыс" со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.