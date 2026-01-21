#Казахстан в сравнении
Спорт

Гол на последних минутах сделал Садыбекова новым крашем казахстанского футбола

казахстанский футболист Адилет Садыбеков, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:03 Фото: Instagram/sadybekov_26
После состоявшегося 20 января 2026 года матча алматинского "Кайрата" с бельгийским "Брюгге" у казахстанских болельщиков появился еще один спортивный "краш" – Адилет Садыбеков, сообщает Zakon.kz.

Он стал автором единственного гола, забитого в ворота соперников. Причем Садыбеков сделал это, выйдя на замену, на последних дополнительных минутах игры, осуществив эффектный удар из-за пределов штрафной.

Несмотря на то, что в итоге "Кайрат" потерпел поражение от "Брюгге", казахстанцы не падают духом и продолжают поддерживать нашу команду:

  • Наши ребята лучше иностранных игроков.
  • Игра не разочаровала...
  • "Кайрат", не обижаюсь, спасибо за ЛЧ.
  • Наши тигры – дальше больше.
  • Жизнь продолжается даже после падения, мы все вместе.
  • Қайрат Алғааааааааа

Не обошлось, конечно, и без критики. В комментариях от казахстанцев досталось голкиперу Темирлану Анарбекову, особенно за первый и второй пропущенный мячи. Кроме того, не понравилась болельщикам игра иностранных легионеров: Эдмилсона, Валерия Громыко, Жоржиньо. Ну и не забыли комментаторы про самого тренера "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина: кто-то в целом недоволен его работой, кто-то возмутился тем, что он слишком поздно выпустил на замену казахстанских футболистов. Тренер же, комментируя проигрыш, отметил, что они допускают ошибки там, где обязаны играть спокойно и правильно.

А вот защитник Адилет Садыбеков после этой игры пополнил список любимчиков в казахстанском футболе.

Болельщики активно подписываются на его страницу в Instagram и оставляют подбадривающие и восторженные комментарии:

  • Красавчик.
  • Браво!
  • Четыре гола "Брюгге" не могут сравниться с одним голом Адилета.
  • Садыбеков топ-топ, падам-падам.
  • Лучший.
  • Сколько бы очков мы не потеряли, этот 1 гол был прорывом. Я аж заплакала в конце.
  • Садыбеков, готовься к утру 100 000 подписчиков... Ты наш новый краш.
  • Ты мой герой, приходи в "Брюгге".

Опорный полузащитник Адилет Садыбеков играет за команду "Кайрат" с июля 2022 года. Также он выступал за сборную Казахстана.

23-летний Адилет стал третьим казахстанцем, кто отличился в Лиге чемпионов. До него голы забивали Дастан Сатпаев и Олжас Байбек, поразившие ворота "Копенгагена".

Далее по расписанию у "Кайрата" заключительная игра на общем этапе – 28 января на выезде он сыграет с лондонским "Арсеналом".

До Садыбекова кумирами любителей спорта стали голкиперы "Кайрата" Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
