Гол на последних минутах сделал Садыбекова новым крашем казахстанского футбола
Он стал автором единственного гола, забитого в ворота соперников. Причем Садыбеков сделал это, выйдя на замену, на последних дополнительных минутах игры, осуществив эффектный удар из-за пределов штрафной.
Несмотря на то, что в итоге "Кайрат" потерпел поражение от "Брюгге", казахстанцы не падают духом и продолжают поддерживать нашу команду:
- Наши ребята лучше иностранных игроков.
- Игра не разочаровала...
- "Кайрат", не обижаюсь, спасибо за ЛЧ.
- Наши тигры – дальше больше.
- Жизнь продолжается даже после падения, мы все вместе.
- Қайрат Алғааааааааа
Не обошлось, конечно, и без критики. В комментариях от казахстанцев досталось голкиперу Темирлану Анарбекову, особенно за первый и второй пропущенный мячи. Кроме того, не понравилась болельщикам игра иностранных легионеров: Эдмилсона, Валерия Громыко, Жоржиньо. Ну и не забыли комментаторы про самого тренера "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина: кто-то в целом недоволен его работой, кто-то возмутился тем, что он слишком поздно выпустил на замену казахстанских футболистов. Тренер же, комментируя проигрыш, отметил, что они допускают ошибки там, где обязаны играть спокойно и правильно.
А вот защитник Адилет Садыбеков после этой игры пополнил список любимчиков в казахстанском футболе.
Болельщики активно подписываются на его страницу в Instagram и оставляют подбадривающие и восторженные комментарии:
- Красавчик.
- Браво!
- Четыре гола "Брюгге" не могут сравниться с одним голом Адилета.
- Садыбеков топ-топ, падам-падам.
- Лучший.
- Сколько бы очков мы не потеряли, этот 1 гол был прорывом. Я аж заплакала в конце.
- Садыбеков, готовься к утру 100 000 подписчиков... Ты наш новый краш.
- Ты мой герой, приходи в "Брюгге".
Опорный полузащитник Адилет Садыбеков играет за команду "Кайрат" с июля 2022 года. Также он выступал за сборную Казахстана.
23-летний Адилет стал третьим казахстанцем, кто отличился в Лиге чемпионов. До него голы забивали Дастан Сатпаев и Олжас Байбек, поразившие ворота "Копенгагена".
Далее по расписанию у "Кайрата" заключительная игра на общем этапе – 28 января на выезде он сыграет с лондонским "Арсеналом".
До Садыбекова кумирами любителей спорта стали голкиперы "Кайрата" Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза.