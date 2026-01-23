"Лион" и "Астон Вилла" гарантировали выход в плей-офф Лиги Европы
Благодаря своим показателям "Лион" и "Астон Вилла" теперь могут спокойно готовиться к весенней стадии плей-офф, так как уже гарантировали себе путевку в список восьми лучших команд.
Хорошие шансы попасть в заветный список плей-офф также имеют "Фрайбург" (17), "Мидтьюлланд" (16) и "Брага" (16).
Им достаточно в последнем туре не проиграть и ждать осечки у преследователей, которых немало.
Перед заключительными играми общего этапа Лиги Европы, которые пройдут 29 января, в первую восьмерку еще пока входят "Рома" (15), "Ференцварош" (15) и "Бетис" (14).
Но велика вероятность, что эту тройку команд может догнать и опередить еще ряд коллективов, которые жаждут сразу попасть в 1/8 финала турнира.
Здесь нужно заметить, что нынешний сезон еврокубков проходит под диктовку французских дружин. Если "Лион" обеспечил себе место в списке лучших в третьем по значимости клубном турнире Европы, то ранее это сделал "Страсбур" в Лиге конференций.
А ПСЖ, скорее всего, не составит труда войти в этот список через Лигу чемпионов, принимая у себя дома 29 января английский "Ньюкасл".