"Лион" и "Астон Вилла" гарантировали выход в плей-офф Лиги Европы

В ночь на 23 января состоялись матчи седьмого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. После этих игр во главе турнирной таблицы стоят "Лион" (Франция) и "Астон Вилла" (Англия), у которых по 18 очков, сообщает Zakon.kz.

Благодаря своим показателям "Лион" и "Астон Вилла" теперь могут спокойно готовиться к весенней стадии плей-офф, так как уже гарантировали себе путевку в список восьми лучших команд.

Хорошие шансы попасть в заветный список плей-офф также имеют "Фрайбург" (17), "Мидтьюлланд" (16) и "Брага" (16).

Им достаточно в последнем туре не проиграть и ждать осечки у преследователей, которых немало.

Перед заключительными играми общего этапа Лиги Европы, которые пройдут 29 января, в первую восьмерку еще пока входят "Рома" (15), "Ференцварош" (15) и "Бетис" (14).

Но велика вероятность, что эту тройку команд может догнать и опередить еще ряд коллективов, которые жаждут сразу попасть в 1/8 финала турнира.

Здесь нужно заметить, что нынешний сезон еврокубков проходит под диктовку французских дружин. Если "Лион" обеспечил себе место в списке лучших в третьем по значимости клубном турнире Европы, то ранее это сделал "Страсбур" в Лиге конференций.

А ПСЖ, скорее всего, не составит труда войти в этот список через Лигу чемпионов, принимая у себя дома 29 января английский "Ньюкасл".