Определились судьи матча "Арсенал" – "Кайрат"
УЕФА назначил судей на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.
Игру обслужит бригада арбитров из Швейцарии под руководством Урса Шнидера, передает пресс-служба УЕФА. Ассистировать ему будут Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер.
Четвертый судья – Свен Вольфенсбергер, видеопомощник судьи – Федайи Сан, ассистент видеопомощника судьи – Петр Ласык (Польша).
Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.
