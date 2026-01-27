Определились судьи матча "Арсенал" – "Кайрат"

УЕФА назначил судей на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Игру обслужит бригада арбитров из Швейцарии под руководством Урса Шнидера, передает пресс-служба УЕФА. Ассистировать ему будут Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер.

Четвертый судья – Свен Вольфенсбергер, видеопомощник судьи – Федайи Сан, ассистент видеопомощника судьи – Петр Ласык (Польша).

Фото: uefa

Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.