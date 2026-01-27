#Казахстан в сравнении
Спорт

Определились судьи матча "Арсенал" – "Кайрат"

Кайрат - Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 06:32 Фото: Instagram/borac.sport
УЕФА назначил судей на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Игру обслужит бригада арбитров из Швейцарии под руководством Урса Шнидера, передает пресс-служба УЕФА. Ассистировать ему будут Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер.

Четвертый судья – Свен Вольфенсбергер, видеопомощник судьи – Федайи Сан, ассистент видеопомощника судьи – Петр Ласык (Польша).

Фото: uefa

Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
