Спорт

Какая страна больше всех делегировала свои команды в плей-офф еврокубков

Футбол Количество Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:52 Фото: Instagram/championSleague
30 января состоится жеребьевка плей-офф трех значимых европейских клубных турниров, где огромное представительство будет на стороне членов английского футбола, сообщает Zakon.kz.

Девять клубов английской Премьер-лиги пробились в плей-офф еврокубков нынешнего сезона. На второй строчке рейтинга идут представители Италии, Испании и Германии, у них по шесть команд. Честь Франции будут защищать пять дружин.

У англичан имеется огромное преимущество в Лиге чемпионов УЕФА, где у них "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Практически все они имеют высокие прогнозы на титул данного турнира.

От Испании здесь остались "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Италию представят "Интер", "Ювентус" и "Аталанта". За Германию выступят "Бавария", "Байер" и "Боруссия", а от Франции – "ПСЖ" и "Монако".

В Лиге Европы от Англии за трофей будут сражаться "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест". А в Лиге конференций УЕФА у британцев есть "Кристал Пэлас".

Тем временем накануне была составлена предварительная сетка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
