Глава Минспорта об инциденте Сапиева с замом: Спортсменов-госслужащих можно пересчитать по пальцам

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал конфликт между руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его замом Дауреном Есимхановым, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы Минспорта, будут ли впредь назначать спортсменов на руководящие должности государственной службы.

"Такое ощущение, что мы всех спортсменов-олимпийцев назначаем на должности. Их буквально можно посчитать по пальцам – Сапиев, Артаев, только два олимпийца, которые работали на государственной службе", – сказал Мырзабосынов.

По его словам, эти люди прошли определенные этапы.

"Они были депутатами, районными акимами, возглавляли управления спорта. Сегодня они пришли в свои "дома", где они родились и воспитывались, и теперь поднимают там спорт. Думаю, этот случай не нужно ассоциировать именно со спортсменами. Сегодня Агентство по делам государственной службы ведет расследование, по его итогам нам скажут", – добавил министр.

21 января 2026 года между руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым (олимпийский чемпион по боксу) и его заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо) произошла небольшая потасовка, которая попала на видео. 23 января советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов, комментируя произошедшее, заверил, что "никто никого не бил".

Позднее Серик Сапиев заявил, что при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. Затем олимпийский чемпион записал видеообращение, в котором подчеркнул, что произошедшее с его замом "не является личным или бытовым конфликтом". По словам Сапиева, без его ведома "предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области" и он "попытался мирным путем пресечь это".

25 января стало известно, что после обвинений Серика Сапиева в Управлении спорта Карагандинской области начата проверка. А 26 января инцидент прокомментировал аким региона Ермаганбет Булекпаев. Он призвал не делать поспешных оценок и скоропалительных выводов, а также сообщил, что по факту произошедшего ведется следствие.

26 января Даурен Есимханов прервал молчание после жесткого заявления Серика Сапиева. По его словам, в соцсетях и СМИ "распространяется информация, которая не отражает объективной действительности", а также попросил "не поддаваться на провокации и раскачивание данной ситуации недобросовестными лицами".