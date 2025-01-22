На турнире в Португалии состоится казахстанское дерби
Фото: Андрей Ударцев
В португальском городе Оэйраш проходит турнир серии АТР Челленджер. Три казахстанских теннисиста вышли во второй круг одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
Дмитрий Попко (197 АТР), Бейбит Жукаев (244 АТР) и Денис Евсеев (249 АТР) преодолели стартовый раунд.
Попко победил бельгийца Рафаэля Коллиньйона (120 АТР) со счетом 6:3, 6:2.
Жукаев был сильнее местного теннисиста Гастау Элиаша (372 АТР) – 6:3, 6:2.
Теперь Попко и Жукаев в очной встрече оспорят путевку в четвертьфинал.
Денис Евсеев нанес поражение 144-й ракетке мира словаку Лукашу Клейну – 6:4, 6:0. Соперник Дениса по следующему матчу определится позже.
Ранее казахстанский теннисист провел тренировку с первой ракеткой мира.
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