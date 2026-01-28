"Кайрат" достойно противостоял "Арсеналу", "Реал" пролетел мимо топ-8: итоги дня Лиги чемпионов

Ночью 29 января по казахстанскому времени прошел заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Футболисты мира сыграли 18 матчей одновременно. "Кайрат" в своем последнем матче этой ЛЧ уступил "Арсеналу", но все-таки забил на "Эмирейтс".

Фото: Telegram/Спорт на Кинопоиске

"Спасибо "Кайрату" за невероятную историю", – отмечают болельщики алматинского клуба.

По итогам дня в 1/8 финала напрямую вышли:

"Арсенал";

"Бавария";

Ливерпуль";

"Тоттенхэм";

"Барселона";

"Челси";

"Спортинг";

"Манчестер Сити".

В стыках за право выхода в 1/8 попали "Реал", "Интер", ПСЖ, "Бенфика", "Галатасарай", "Монако", "Карабах", "Будё-Глимт", "Боруссия", "Олимпиакос", "Брюгге", "Ньюкасл", "Ювентус", "Атлетико", "Аталанта" и "Байер".

Фото: Telegram/СпоRT

Итоговая таблица Лиги чемпионов после всех матчей представлена следующим образом:

Фото: Telegram/Foot Football

первым в истории "Арсенал‎" выбил 8 из 8;

"‎Тоттенхэм" попал в топ-4;

"‎Реал" и "‎ПСЖ" отправляются в стыки;

"‎Карабах" и "‎Будё-Глимт" впервые в истории вышли в плей-офф;

"‎Кайрат" замыкает таблицу.

