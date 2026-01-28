#Казахстан в сравнении
Спорт

"Кайрат" достойно противостоял "Арсеналу", "Реал" пролетел мимо топ-8: итоги дня Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 03:13 Фото: arsenal
Ночью 29 января по казахстанскому времени прошел заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Футболисты мира сыграли 18 матчей одновременно. "Кайрат" в своем последнем матче этой ЛЧ уступил "Арсеналу", но все-таки забил на "Эмирейтс".

Фото: Telegram/Спорт на Кинопоиске

"Спасибо "Кайрату" за невероятную историю", – отмечают болельщики алматинского клуба.

По итогам дня в 1/8 финала напрямую вышли:

  • "Арсенал";
  • "Бавария";
  • Ливерпуль";
  • "Тоттенхэм";
  • "Барселона";
  • "Челси";
  • "Спортинг";
  • "Манчестер Сити".

В стыках за право выхода в 1/8 попали "Реал", "Интер", ПСЖ, "Бенфика", "Галатасарай", "Монако", "Карабах", "Будё-Глимт", "Боруссия", "Олимпиакос", "Брюгге", "Ньюкасл", "Ювентус", "Атлетико", "Аталанта" и "Байер".

Фото: Telegram/СпоRT

Итоговая таблица Лиги чемпионов после всех матчей представлена следующим образом:

Фото: Telegram/Foot Football

  • первым в истории "Арсенал‎" выбил 8 из 8;
  • "‎Тоттенхэм" попал в топ-4;
  • "‎Реал" и "‎ПСЖ" отправляются в стыки;
  • "‎Карабах" и "‎Будё-Глимт" впервые в истории вышли в плей-офф;
  • "‎Кайрат" замыкает таблицу.

31 января астанинский "Барыс" в гостях встретится с хабаровским "Амуром".

