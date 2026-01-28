"Кайрат" достойно противостоял "Арсеналу", "Реал" пролетел мимо топ-8: итоги дня Лиги чемпионов
Фото: arsenal
Ночью 29 января по казахстанскому времени прошел заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Футболисты мира сыграли 18 матчей одновременно. "Кайрат" в своем последнем матче этой ЛЧ уступил "Арсеналу", но все-таки забил на "Эмирейтс".
Фото: Telegram/Спорт на Кинопоиске
"Спасибо "Кайрату" за невероятную историю", – отмечают болельщики алматинского клуба.
По итогам дня в 1/8 финала напрямую вышли:
- "Арсенал";
- "Бавария";
- Ливерпуль";
- "Тоттенхэм";
- "Барселона";
- "Челси";
- "Спортинг";
- "Манчестер Сити".
В стыках за право выхода в 1/8 попали "Реал", "Интер", ПСЖ, "Бенфика", "Галатасарай", "Монако", "Карабах", "Будё-Глимт", "Боруссия", "Олимпиакос", "Брюгге", "Ньюкасл", "Ювентус", "Атлетико", "Аталанта" и "Байер".
Фото: Telegram/СпоRT
Итоговая таблица Лиги чемпионов после всех матчей представлена следующим образом:
Фото: Telegram/Foot Football
- первым в истории "Арсенал" выбил 8 из 8;
- "Тоттенхэм" попал в топ-4;
- "Реал" и "ПСЖ" отправляются в стыки;
- "Карабах" и "Будё-Глимт" впервые в истории вышли в плей-офф;
- "Кайрат" замыкает таблицу.
31 января астанинский "Барыс" в гостях встретится с хабаровским "Амуром".
