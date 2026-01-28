Казахстанские биатлонисты выступили на чемпионате Европы в Норвегии

Фото: olympic.kz

В Шушене (Норвегия) на чемпионате Европы по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка. Лучшим в составе команды Казахстана стал Вадим Куралес. Спортсмен с одним промахом на четырех огневых рубежах финишировал на 47-м месте, сообщает Zakon.kz.

Александр Мухин (четыре промаха) стал 51-м, Никита Акимов (два промаха) – 52-м, Кирилл Бауэр (четыре промаха) – 74-м, Егор Гребенщиков (два промаха) – 94-м, Иван Дарьин (пять промахов) – 99-м. Победу одержал француз Антонен Гигонна. Второе место занял Исак Фрей (Норвегия). Бронзовую медаль завоевал Валентин Лежён (Франция). Ранее сообщалось, из каких регионов Казахстана поедут спортсмены на зимнюю Олимпиаду.

