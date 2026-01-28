#Казахстан в сравнении
Казахстанские биатлонисты выступили на чемпионате Европы в Норвегии

Казахстанские биатлонисты выступили на чемпионате Европы в Норвегии, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 20:35 Фото: olympic.kz
В Шушене (Норвегия) на чемпионате Европы по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка. Лучшим в составе команды Казахстана стал Вадим Куралес. Спортсмен с одним промахом на четырех огневых рубежах финишировал на 47-м месте, сообщает Zakon.kz.

Александр Мухин (четыре промаха) стал 51-м, Никита Акимов (два промаха) – 52-м, Кирилл Бауэр (четыре промаха) – 74-м, Егор Гребенщиков (два промаха) – 94-м, Иван Дарьин (пять промахов) – 99-м.

Победу одержал француз Антонен Гигонна. Второе место занял Исак Фрей (Норвегия). Бронзовую медаль завоевал Валентин Лежён (Франция).

Ранее сообщалось, из каких регионов Казахстана поедут спортсмены на зимнюю Олимпиаду.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
