Спорт

Украинский вратарь Трубин стал главным героем игрового дня в Лиге чемпионов

Футбол Гол Вратаря, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 14:43 Фото: Instagram/slbenfica
Заключительный восьмой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА запомнился не только захватывающими поединками, но и уникальными событиями, один из которых сотворил голкипер португальской "Бенфики" – Анатолий Трубин, сообщает Zakon.kz.

24-летний украинец стал пятым вратарем в истории Лиги чемпионов, который не только забил гол, плюс он признан первым голкипером, кому удалось поразить ворота "Реала" в еврокубках.

Анатолий Трубин отметился результативным действием на 98-й минуте игры против королевского клуба на общем этапе турнира и заодно он помог своей команде пробиться в плей-офф со счетом 4:2.

Здесь нужно отметить, что именно гол Трубина стал очень ценным для "Бенфики" и позволил португальцам подняться на самое последнее 24-ое место для стыковых матчей турнира.

"Не понимал, что нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва кричали мне "Один, один". Но потом я увидел, как все говорят, что мне нужно идти вперед. Я также обратил внимание на тренера, поэтому я пошел вперед, вошел в штрафную. Это был сумасшедший момент, не привык забивать. Мне 24 года и у меня получилось сделать это в первый раз, невероятно". Анатолий Трубин

Битва против "сливочных" стала также памятной для главного тренера хозяев поля Жозе Моуринью, который впервые обыграл "Реал" в своей тренерской карьере, после четырех поражений и одной ничьи.

"Заслуженная победа, невероятная честь для "Бенфики". Мне очень нравятся "Интер" и "Реал", потенциальные соперники по стыкам, приятно встретиться с друзьями. Это команды способны выиграть Лигу чемпионов. Когда делал замены, думал, что мы уже вышли в плей-офф. Но через несколько секунд мне сказали, что это не так. Нам повезло со стандартом, когда Трубин забил исторический гол. Я думаю, что это было заслуженно".Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью

Теперь "Бенфика" вскоре снова может встретиться с королевским коллективом, но уже на стадии стыкового раунда Лиги чемпионов.

