Спорт

"Барыс" не справился с аутсайдером КХЛ

Барыс снова проиграл, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 21:35 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с владивостокским "Адмиралом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период минимально остался за гостями, во втором Тайс Томпсон выровнял положение, однако затем в воротах Адама Шила побывали еще две шайбы. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила – 2:5.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Адмирал" (Владивосток, Россия) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2):

  • 0:1 – 04:50 Завгородний (Основин). В равенстве
  • 1:1 – 24:26 Томпсон (Уиллман, Бреус). В равенстве
  • 1:2 – 29:38 Тимашов (Тертышный). В равенстве
  • 1:3 – 33:25 Олсон (Завгородний). В меньшинстве
  • 1:4 – 47:43 Старков. В равенстве
  • 1:5 – 50:32 Основин (Завгородний, Шулак). В равенстве
  • 2:5 — 51:51 Масси (Савицкий, Омирбеков). В равенстве

Вратари: Шил – Кульбаков

Штраф: 8:10 (2:2, 4:6, 2:2).

Отметим, что перед стартом поединка казахстанский клуб находился на 10 строчке Восточной конференции, а российский замыкал турнирную таблицу чемпионата.

31 января "Барыс" в гостях встретится с хабаровским "Амуром".

Ранее сообщалось, что ЦСКА вырвал победу у "Барыса" за полторы минуты до сирены.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
