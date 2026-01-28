"Барыс" не справился с аутсайдером КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с владивостокским "Адмиралом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период минимально остался за гостями, во втором Тайс Томпсон выровнял положение, однако затем в воротах Адама Шила побывали еще две шайбы. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила – 2:5.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Адмирал" (Владивосток, Россия) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2):

0:1 – 04:50 Завгородний (Основин). В равенстве

1:1 – 24:26 Томпсон (Уиллман, Бреус). В равенстве

1:2 – 29:38 Тимашов (Тертышный). В равенстве

1:3 – 33:25 Олсон (Завгородний). В меньшинстве

1:4 – 47:43 Старков. В равенстве

1:5 – 50:32 Основин (Завгородний, Шулак). В равенстве

2:5 — 51:51 Масси (Савицкий, Омирбеков). В равенстве

Вратари: Шил – Кульбаков

Штраф: 8:10 (2:2, 4:6, 2:2).

Отметим, что перед стартом поединка казахстанский клуб находился на 10 строчке Восточной конференции, а российский замыкал турнирную таблицу чемпионата.



31 января "Барыс" в гостях встретится с хабаровским "Амуром".



Ранее сообщалось, что ЦСКА вырвал победу у "Барыса" за полторы минуты до сирены.