Анарбеков похвастался фотографией с легендой "Арсенала"

Вратарь клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков опубликовал на своей странице в Threads совместное фото с легендой лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, сообщает Zakon.kz.

Тьерри Анри считается культовым нападающим в истории мирового футбола. Он – бывший капитан "Арсенала", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. Иными словами игрок, чье имя прочно ассоциируется с "золотой эпохой" лондонского клуба в начале 2000-х.

Подпись к публикации Анарбеков сделал лаконичной.

Фото: Treads/anarbekov_temirlan.77

В комментариях фанаты поздравляют игрока и отмечают сходство инициалов. Хейтеры же пишут, что весь сезон в Лиге чемпионов футболисты "Кайрата" использовали ради таких фото и футболок известных соперников.

Часами ранее стали известны, местами сенсационные, итоги дня Лиги чемпионов.