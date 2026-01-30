В Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Казахстанский тренер Эдуард Глазунов высказался по поводу прошедшего матча между "Арсеналом" и "Кайратом" в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором алматинский коллектив уступил 2:3, сообщает Zakon.kz.
Тренер дал эксклюзивный комментарий sportarena.kz. По его словам, он может только порадоваться, что поединок получился таким "неожиданным".
"Возможно, "Кайрат" уступил больше в психологическом плане: они не могли открываться и поэтому чаще играли от обороны. Но все-таки забить два гола на "Эмирейтс" стоит огромного уважения. Можно только радоваться, что игроки и клуб в целом получили колоссальный опыт – это отличный урок. Особенно приятно видеть, как наши воспитанники набираются опыта, играя с такими мировыми командами", – комментирует Глазунов.
Также казахстанский тренер отметил уровень легионеров в командах.
"Что касается уровня легионеров, если сравнивать игроков "Арсенала" и "Кайрата", разница очевидна. Но опять же, многое зависит от психологии: за первые десять минут мы увидели три гола, и один из них был результатом ошибки защитника лондонского клуба. Также быстрые голы, вероятно, остудили игроков и превратили их в самоуверенность. Но стоит помнить, что Артета провел ротацию состава. Если подводить итог, было приятно наблюдать игру "Арсенала" и при этом можно гордиться "Кайратом", – считает Эдуард Глазунов.
По итогам восьми туров общего группового этапа "Арсенал" занял первое место с 24 очками, а "Кайрат" находится на последней строчке таблицы, набрав одно очко.
Ранее был определен неоспоримый фаворит Лиги чемпионов по итогам игр общего этапа.
