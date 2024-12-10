Мбаппе стал девятым игроком в истории, забившим 50 голов в Лиге чемпионов

Мяч, забитый в ворота "Аталанты" во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящей в эти минуты, стал 50-м для нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

25-летний футболист стал девятым игроком в истории, достигшим отметки в 50 забитых мячей в Лиге чемпионов без учета квалификации.

До Мбаппе это сделали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Рауль, Руд ван Нистелрой, Томас Мюллер, Тьерри Анри.

Гол в ворота "Аталанты" стал вторым для французского нападающего, забитым в Лиге чемпионов в составе "Реала".

Ранее стало известно о том, как английский футбольный клуб "Ливерпуль" в Испании сыграл с "Жироной" в рамках Лиги чемпионов.

