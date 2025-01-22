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Спорт

"Реал" и "ПСЖ" стали лидерами второго дня Лиги чемпионов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 03:11 Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 23 января завершились матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

После захватывающих игр, самой результативной командой стал "Реал". "Сливочные" без особого напряжения разобрались с австрийской командой "Зальцбург": Винисиус забил 100-й гол за "Мадрид", Родриго оформил дубль, а Мбаппе продлил свою голевую серию до четырех матчей!

Все результаты второго игрового дня представлены следующим образом:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Турнирная таблица этапа лиги ЛЧ после седьмого тура.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Лучшие бомбардиры ЛЧ 24/25 после седьмого тура:

  • Левандовски (9);
  • Рафинья (8);
  • Гирасси (7).

Лучшие игроки по системе гол+пас ЛЧ 24/25 после шестого тура:

  • Рафинья (11);
  • Левандовски (9);
  • Гирасси (9).

Часами ранее стали известны подробности того, как немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле одержал победу над португальским "Спортингом" со счетом 2:1, а украинский "Шахтер" уверенно обыграл французский "Брест" с результатом 2:0.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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