Гвардиола подвел итог матча с "Брюгге" и общего этапа Лиги чемпионов

Одним из интригующих и нервных поединков заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стал матч между "Манчестер Сити" и "Брюгге", где удача оказалась на стороне английского клуба, сообщает Zakon.kz.

Этот матч был сверхважен для "горожан", которые в случае поражения или ничьей покидали Лигу чемпионов. Им необходима была только победа, чтобы войти в список 16-ти команд для стыковых игр.

С задачей обыграть "Брюгге" команда Хосепа Гвардиолы справилась, но пришлось потрепать нервы своему тренеру и многочисленной армии фанатов.

После первого тайма "небесно-голубые" дома проигрывали со счетом 0:1 благодаря голу полузащитника Рафаэля Нвадике.

"Во втором тайме мы воспряли духом, вышли в следующий раунд и это хорошо. В начале игры нам не хватало искры против команды, которая по-настоящему хорошо обороняется". Хосеп Гвардиола

После перерыва команда Гвардиолы преобразилась и забила два мяча в ворота бельгийцев. Отличились Матео Ковачич и Савио, плюс автоголом отметился Ордоньес.

Тем самым "Ман Сити" со скрипом занял 22-е место в итоговой таблице Лиги чемпионов, набрав 11 очков. Далее "горожан" ждут стыковые игры за выход в 1/8 финала турнира.

"Встреча с "Баварией" или "Реалом" будет трудной, но это будет в середине февраля, а к тому времени к нам вернутся несколько травмированных игроков. Надеюсь, сможем провести два хороших матча. С возвращением ряда игроков появится больше альтернатив. Нам было тяжело, но в итоге смогли пройти дальше, а жеребьевка есть жеребьевка. Посмотрим". Хосеп Гвардиола

По предварительной сетке будущих соревнований, чемпион Англии может сразиться или с "Реалом", или "Баварией".

"Один клуб – король турнира, а другой находится на второй или третьей позиции среди королей, возможно. Вполне уверен, что создадим проблемы "Реалу" или "Баварии". Можем что-то сделать, потому у игроков "Ман Сити" есть что-то особенное. Так что мы постараемся". Хосеп Гвардиола

"Манчестер Сити" показал самый худший результат среди английских команд на общем этапе Лиги чемпионов, заняв 22-е место в таблице.

Выше стоят "Ливерпуль" (1 место), "Арсенал" (3) и "Астон Вилла" (8).

Стоит заметить, что лидер АПЛ и нынешнего сезона Лиги чемпионов, "Ливерпуль", в ночь на 30 января потерпел первое поражение в данном турнире после семи побед подряд.