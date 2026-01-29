Определен неоспоримый фаворит Лиги чемпионов по итогам игр общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА завершился первый этап по определению лучшего футбольного клуба Европы. На данный час количество команд в погоне за заветным титулом сократилось с 36 до 24, сообщает Zakon.kz.

По мнению суперкомпьютера Opta, лондонский "Арсенал" после завершения всех матчей общего этапа по-прежнему остается главным кандидатом на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Команду Микеля Артеты считают основным фаворитом на трофей с вероятностью 28,3%.

Ближайшими конкурентами "пушкарей" в этой гонке считают "Баварию" (15,9%) и "Манчестер Сити" (10%).

Фото: Instagram/championSleague

Далее идут "Ливерпуль" (7,4%) и "Челси" (6,3%). У действующего победителя турнира французского ПСЖ шансы особо не велики – 6,1%.

А вот у самого титулованного клуба мира мадридского "Реала", несмотря на невыразительные показатели общего этапа, минимальные шансы все же есть – 3,2%.

Накануне "Арсенал" после успеха над нашим "Кайратом" вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА, одержав максимальные восемь побед на общем этапе.

