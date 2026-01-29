#Казахстан в сравнении
Спорт

Определен неоспоримый фаворит Лиги чемпионов по итогам игр общего этапа

Футбол Фаворит Лиги Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 15:58 Фото: Instagram/arsenal
В Лиге чемпионов УЕФА завершился первый этап по определению лучшего футбольного клуба Европы. На данный час количество команд в погоне за заветным титулом сократилось с 36 до 24, сообщает Zakon.kz.

По мнению суперкомпьютера Opta, лондонский "Арсенал" после завершения всех матчей общего этапа по-прежнему остается главным кандидатом на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Команду Микеля Артеты считают основным фаворитом на трофей с вероятностью 28,3%.

Ближайшими конкурентами "пушкарей" в этой гонке считают "Баварию" (15,9%) и "Манчестер Сити" (10%).

Фото: Instagram/championSleague

Далее идут "Ливерпуль" (7,4%) и "Челси" (6,3%). У действующего победителя турнира французского ПСЖ шансы особо не велики – 6,1%.

А вот у самого титулованного клуба мира мадридского "Реала", несмотря на невыразительные показатели общего этапа, минимальные шансы все же есть – 3,2%.

Накануне "Арсенал" после успеха над нашим "Кайратом" вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА, одержав максимальные восемь побед на общем этапе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
03:35, 30 января 2025
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
"Карабах" вслед за "Кайратом" сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов
09:51, 28 августа 2025
"Карабах" вслед за "Кайратом" сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов
"Айнтрахт" сенсационно возглавил таблицу Лиги чемпионов после первого тура
11:44, 19 сентября 2025
"Айнтрахт" сенсационно возглавил таблицу Лиги чемпионов после первого тура
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
