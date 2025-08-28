#АЭС в Казахстане
Спорт

"Карабах" вслед за "Кайратом" сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов

Футбол Лига чемпионоа, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 09:51 Фото: Instagram/fkqarabagh
В ночь на 28 августа завершились все матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, по исходу одного из которых азербайджанский "Карабах" пробился в финальную часть списка лучших 36 клубов Европы, сообщает Zakon.kz.

Теперь "Карабах" и казахстанский "Кайрат" представят честь футбола всего постсоветского пространства в общем этапе Лиги чемпионов.

Если для алматинского клуба это первое историческое участие, то для чемпионов Азербайджана это второе подобное событие, впервые это случилось в 2017 году.

Что касается ответной домашней встречи азербайджанских "скакунов" против венгерского "Ференцвароша", то здесь они проиграли со счетом 2:3, но прошли дальше благодаря успеху в первом матче на выезде (3:1).

В итоге "Карабах" и "Кайрат" сенсационно завоевали путевки в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, жеребьевка которого пройдет вечером 28 августа. 

Чемпион Казахстана днем ранее в своей битве плей-офф квалификации обыграл легендарный шотландский "Селтик" в серии пенальти (3:2).

Здесь также надо отметить, что, помимо "Кайрата", рекордными достижениями в этом сезоне отметились норвежский "Буде-Глимт" и "Пафос" (Кипр). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
